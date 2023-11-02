الثقافة الصحية بالدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية

اختتمت إدارة الثقافة الصحية بالدقهلية، فعاليات الدورة التدريبية حول التوعية بالمبادرات الرئاسية وما تقدمه من خدمات صحية.

واستمرت الدورة على مدار 4 أيام بمشاركة نحو 40 متدرباً من أطباء التثقيف الصحي ومثقفين صحيين بالإدارات الصحية المختلفة، وتضمنت محاضرات نظرية وورش عمل تم خلالها عرض المشاريع المقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية علاوة على فريق الوزارة متمثلاً فى الدكتور السيد العباسي مدير عام الإدارة المركزية للإعلام والتعلم والاتصال الصحي والدكتورة رباب حسن عبد السميع مدير إدارة الاتصال الجماهيري.

وفى ختام الدورة، أشاد فريق الوزارة بأداء المثقفين الصحيين بالمحافظة، وقدمت شهادات تكريم للمشاريع المتميزة.

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