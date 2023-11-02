بمرتب 5000 جنيه.. توفير 134 وظيفة للشباب في القليوبية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 134 من الوظائف الجديدة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، متوفرة في 6 شركات ومصانع كبرى بأنحاء المحافظة، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وأوضحت إيمان السيد، وكيل وزارة العمل بالقليوبية، أن مديرية العمل أعلنت توفير وظائف جديدة بالقليوبية بمرتبات مجزية جديدة في 6 شركات، بمرتب يصل إلى 5000 جنيه، حسب الخبرة وطبقا للتخصصات المطلوبة.

وأكدت المديرية أن الطلبات تقدم إلى إدارة بحوث العمالة بمبنى المديرية، وعلى من يرغب في التقدم التوجه لمقر مديرية القوى العاملة "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.