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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شهداء وزارة التعليم العالي الفلسطينية لـ 439 وحرمان 88 ألف طالب من الدراسة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، بوصول عدد الشهداء من وزارة التعليم العالي  الى 439، بينهم 427 طالب، و12 موظفا واكاديميا، ما نسبته 85% في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، في بيان لها، إن عدد مباني التعليم العالي، التي تضررت بشكل كامل أو جزئي بلغت 9 في قطاع غزة، و2 في الضفة الغربية.

وأضافت، أن العملية التعليمية تعطلت في 19 مؤسسة تعليم عال في القطاع، ما أدى إلى حرمان 88 ألف طالب من تلقي تعليمهم.

ولفتت الوزارة إلى تعطل التعليم الوجاهي في كافة مؤسسات الضفة، البالغ عددها 34 مؤسسة، والتي تضم أكثر من 138.800 طالب، نتيجة صعوبة وخطورة تنقل الطلبة والعاملين، بسبب حواجز الاحتلال العسكرية، واعتداءاته المستمرة.

وأشارت إلى وجود المئات من المعتقلين في الضفة، وآلاف الجرحى في قطاع غزة من أسرة التعليم العالي، ويتعذر رصد أعدادهم بسبب الظروف الميدانية.

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