نفسي أرجع أمثل.. أحمد فرحات يطمئن جمهوره بعد تعرضه لجلطة في المخ

أكد الفنان أحمد فرحات، أنه تعرض لجلطة في المخ، أثرت على يديه ولسانه، لكن الحمد لله خضع للعلاج، والحركة تحسنت، مشيرا إلى أنه يتمنى العودة للتمثيل مرة أخرى.

وقال أحمد فرحات خلال لقاء ببرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، إن إسماعيل ياسين كان رجل مخلص ومتواضع جدا على الرغم من أحزانه، وعلى الرغم من نجومية إسماعيل ياسين إلا أنه استمر لمدة 5 سنوات بدون عمل.

عملت كمهندس

وتابع أحمد فرحات، أنه ابتعد عن الفن في فترة الستينيات بعد النكسة، وقرر استكمال دراسته، وعمل كمهندس.