شاهد.. بكاء طفلة صينية على ما يحدث لأطفال غزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة صينية تشاهد مقاطع فيديو لما يحدث لأطفال غزة من قصف وإبادة جماعية منذ قرابة الشهر على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما كانت المفاجأة.

يحمل الأب هاتفه المحمول ويشاهد مقطع فيديو لطفلة فلسطينية تبكي من هول الرعب الذي تعيش فيه، بينما يفاجأ بطفلته الصغيرة تبكي بحرقة أثناء المشاهدة.

وحاول الأب تهدئة ابنته، لكن الطفلة أجهشت بالبكاء وانهارت بعد مشاهدة طفلة فلسطينية تبكي.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصف الأبرياء والأطفال داخل مخيمات اللاجئين في قطاع غزة بينما يصف الإعلام ما يحدث بالابادة الجماعية ضد المدنيين والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في جرائم غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حتى الآن بما يقارب قنبلتين نوويتين راح ضحيته أكثر من ١٠ آلاف شهيد ثلثيهم من الأطفال.

ولم تسلم الملاجئ والمدارس ومناطق اللجوء التابعة للمنظمات الدولية من القصف الإسرائيلي العشوائي على القطاع

ويستمر جيش الاحتلال حتى وقتنا هذا في تنفيذ ابشع المجازر ضد المدنيين والأطفال والمرضى وكبار السن دون النظر إلى القانون الدولي أو الإنساني.