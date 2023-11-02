الصحة العالمية: مصر تقدمت بكثير من المبادرات لإنقاذ أهالي غزة.. فيديو

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن قصف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة خرق واضح للقانون الدولي.

وأضاف الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك 15 مستشفى خرجت من الخدمة في غزة وباقي المستشفيات تعمل بشكل جزئي".

وأشار: "أكثر من 50 مركزا صحيا في غزة لا تعمل الآن بسبب القصف المتواصل ونقص الوقود"، موضحا: "سجلنا أكثر من 200 استهداف للمنشآت الصحية في قطاع غزة".



وأوضح: "انقطاع مياه الشرب والكهرباء عن قطاع غزة يهدد بكارثة وبائية"، مضيفا: "هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض في قطاع غزة بينهم عدد كبير من الأطفال"، مؤكدا: "مصر تقدمت بكثير من المبادرات لإنقاذ أهالي غزة".