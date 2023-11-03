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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خروج الأهلي من الدوري الإفريقي .. تصريحات نارية لـ محمد بركات

صدى البلد

دافع  محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر بعد خروج الأهلي من الدوري الافريقي.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) : كولر مدرب كبير وحقق العديد من الألقاب، ولا يصح أن يتحدث البعض عن عدم قدرته على الاستمرار مع  الفريق.

وتابع: هناك العديد من السلبيات التي ظهرت في الفريق الأحمر خلال اللقاء، منها عدم التركيز وإهدار الفرص السهلة، أسهلها ركلة الجزاء التي أضاعها علي معلول، مشيرا الي  كثرة الفرص المهدرة من قبل اللاعبين وإنهاء الهجمات بشكل جيد، وراء بضياع بطولتين وهم السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ثم الخروج من دوري السوبر الأفريقي.

كما أكد محمد بركات، أن الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس جاهزًا بالمرة أثناء تجاربه السابقة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال بركات : موديست لاعب صاحب تاريخ كبير ولكنه ليس جاهزاً، أتذكر منذ عام تقريباً كان نجم الشباك في لقاء بايرن ميونيخ بالدوري الألماني وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل.

واستكمل: للأسف الثنائي محمد شريف ووليد أزارو تعرضا لظلم واضح رغم أنهما امتلكا قدرات تهديفية كبيرة وسجلا العديد من الأهداف.

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ستاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

محمد بركات السويسري مارسيل كولر تصريحات محمد بركات أنطوني موديست

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