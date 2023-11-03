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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس من غيرهم.. تعرف عليهم

أشخاص أكثر عرضة للإصابة
أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من غيرهم

يعتبر مرض النقرس أحد أنواع التهاب المفاصل، والذي يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد، واحمرارًا، وتورمًا في المفاصل، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويتطور المرض في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين.

 

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من غيرهم

 

ويحدث الإصابة بمرض النقرس عندما تتراكم بلورات حمض اليوريك في أجزاء مختلفة من الجسم، مما يؤدي لظهور أعراض النقرس، وهناك عدة عوامل قد تزيد من الإصابة بالمرض به، ومن أبرزها ما يلي :

 

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_ من يعانون من السمنة المفرطة .

_ الأشخاص الذين لديهم عوامل جينية، ففي بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب.

_ الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل: الأدوية المدرة للبول.

 

أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من غيرهم

 

_ الرجال دون سن الستين، أكثر من النساء.

_ من يكثرون من تناول اللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك.

_ مستهلكي المشروبات الغازية.

_ من يعانون من إصابات المفاصل.

_ الذين تعرضوا للعدوى بعد الخضوع لعملية.

_ الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

_ من يعانون من الجفاف، ولا يستهلكون كمية كافية من السوائل.

_ مرضى الكلى المزمن. 

_ الأشخاص الذين يفرطوت في تناول الطعام، أو يصومون لفترة طويلة.

النقرس مرض النقرس ألتهاب المفاصل حمض اليوريك السمنة اللحوم الحمراء

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