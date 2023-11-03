لبنان.. نصر الله: طوفان الأقصى أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة



أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسيةً جداً وخصوصاً مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية المتوحشة.

وأضاف نصر الله في كلمته الاحتفال التكريمي للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس : معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة.

وتابع : الله قوتنا الحقيقية في الإيمان والبصيرة والوعي والالتزام العميق بالقضية والاستعداد العظيم للتضحية لدى عوائل الشهداء

وأردف : التحية للشعب الأسطوري الذي لا نظير له في العالم، لأهل غزة وشعب غزة حيث يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن عظمة شعب غزة وصموده وصبره وكذلك الأمر بالنسبة لأهل الضفة الغربية

كما تقدم بالشكر والتحية السواعد العراقية واليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة.

