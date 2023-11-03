البيت الأبيض يحذر حزب الله من استغلال الصراع بين إسرائيل وحماس

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمام صحفيين، اليوم الجمعة، إنه يتعين على جماعة حزب الله اللبنانية، ألا تحاول استغلال الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف جون كيربي: إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يتوسع إلى لبنان.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية، دانيال هاغاري، مهاجمة دبابة تابعة للجيش، قبل قليل، لموقعين لإطلاق مضادات الدبابات، وموقعا عسكريا لمنظمة حزب الله، على الأراضي اللبنانية في منطقة يفتاح.

وفي الوقت نفسه قال تيم مارشال، كاتب الشؤون الخارجية، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بعد أن ألقى زعيم حزب الله، خطابه، في وقت سابق من اليوم،: إن الجماعة اللبنانية ستصعد صراعها مع إسرائيل الليلة أو غدا.

لكن تيم مارشال قال إن المجموعة ستعمل على موازنة ردها إلى مستوى يزيد من المخاطر ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى حرب إسرائيلية لبنانية.

وأضاف: "إن الأمر محفوف بالمخاطر للغاية؛ عندما تقوم بموازنة العنف، لأنك غير متأكد من كيفية رد فعل الجانب الآخر.

وأضاف أن الجماعة تقوم بتحركات عدوانية على الحدود منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر، من أجل تثبيت ما لا يقل عن 100 ألف جندي إسرائيلي على تلك الحدود الشمالية؛ حتى لا يتمكنوا من العمل في أي مكان آخر.

وقال إن تصرفات الجماعة لم تصل إلى حد إثارة حرب أخرى بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن الجماعة لا يزال أمامها عدد من المعدات التي يتعين عليها الحصول عليها.

وأشار إلى أن: العتاد الأخير بالنسبة لهم هو أن يكون لديهم 150 ألف صاروخ، عدة مئات منها على الأقل ذخائر موجهة، مما يعني أنها يمكن أن تصل إلى أي مكان في إسرائيل؛ لذلك يمكن أن يستهدفوا المدن والبلدات الكبرى بالذخائر الموجهة.

وأنهي تيم مارشال، كاتب الشؤون الخارجية، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، كلمته، بأن “هذا هو التصعيد الأكبر الذي سيؤدي بلا شك إلى حرب بين إسرائيل ولبنان".