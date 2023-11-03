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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابة حمادة وتوتو.. قرار ضد شخص وزوجته سرقا عملات أجنبية من شقة بالنزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهما سيارة "فان" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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