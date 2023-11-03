عمر نصار : نحن أكبر شركة فى العالم تصنع اللوف المعدني

قال عمر مجاهد نصار، عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، إن الشركة تعمل فى السوق المصرى منذ 50 عاما وتصنع أكثر من 30 منتج معدني، مثل المسامير والصواميل الصلب.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن الشركة تصنع 30 منتج معدني بكافة المقاسات والأحجام.

الشركة غزت الأسواق الخارجية



وأكد عمر مجاهد نصار، إلى أن الشركة استفادت بصورة كبيرة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صدرت مؤخرا لدعم الصناعات الوطنية.

وإشار عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب، إلى أن الشركة غزت الأسواق الخارجية حيث أنها تصدر بنسبة تصل لـ 60% من منتجاتها، مؤكدا أن الشركة من أكبر شركات فى العالم فى تصنيع اللوف المعدني.

وعن منافسي الشركة، أكد أن الشركات الصينية من اكبر المنافسين ولكنه شركة نصار جروب، تنافسها بقوة من حيث الجودة والأسعار ، لافتا إلى أنه يتم تصنيع بدرة الفرامل أيضا من اللوف المعدنى ويتم تصديرها إلى أمريكا وأوروبا وتستخدم فى الماركات العالمية من السيارات.

وأضاف عمر مجاهد نصار، أن نسبة التصنيع المحلى فى منتجات الشركة تصل إلى نسبة 80%.