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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية توصي بخطة استراتيجية رقمية لمجابهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق القمة الأولي للذكاء الاصطناعي في بريطانيا،  قائلة “ الآن العالم يشهد تطور تكنولوجي سريع وملحوظ وهذا المؤتمر يسلط الضوء علي مخاطر الذكاء الاصطناعي التي يمكن تهدد العالم”.

أضافت “ محروس” فى تصريحات لها اليوم، أنه لابد من تنفيذ التوصيات حول إنشاء منظمة عالمية منوطة بأمور الذكاء الاصطناعي.

 واستكملت "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، قائلة “ لا بد من اتباع إرشادات السلامة للحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي ومن المفترض أن يكون للدولة المصرية خطة استراتيجية رقمية بامتياز لمجابهة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وخاصة وأنه من الممكن أن يؤثر علي الأمن القومي المصري وهذا يدعم خطة مصر الرقمية”.

 وتابعت النائبة: حتي نستطيع أن نصل بجناح إلي الجمهورية الرقمية الجديدة لابد من الأخذ في الاعتبار عدة تدابير للتعامل مع التقدم التكنولوجي الذكي والذكاء الاصطناعي.

 وأشارت "عضو التنسيقية مرثا محروس"، أن هذه القمة يجب أن تشكل خلفية لدينا حول كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتعزز من سبل وضع إستراتيجية ممنهجة، لاسيما أن اعتمدت خبراء ومتخصصين وأبحاث علمية معتمدة فالأهم حاليا هو أن نعمل علي تحقيق التوازن والمعادلة الصعبة في خلق بيئة تكنولوجية ذكية آمنة تنفع ولا تضر .

الاتصالات تنسيقية شباب الاحزاب الجمهورية الرقمية الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات

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