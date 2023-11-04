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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال نيبال إلى 128 شخصا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات في دولة نيبال، الواقعة في جبال الهملايا بين الهند والصين، مقتل 128 شخصًا، اليوم السبت في زلزال ضرب البلاد.

وضرب الزلزال بقوة 5.6 درجات جيبا نائيا في غرب نيبال الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون ومحليون وأسفر أيضا عن أضرار بالمنازل. كما شعر به سكان عدد من المدن في الهند بينها العاصمة نيودلهي التي تبعد عن المنطقة التي وقع فيها الزلزال بنحو 500 كيلومتر.

ووقع الزلزال قبيل منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جُملة قليلة السكان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال أن الزلزال وقع الساعة 11:47 مساء في منطقة جاجاركوت التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقضى ستة أشخاص في نوفمبر 2022 عندما ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات منطقة دوتي القريبة من جملة.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

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