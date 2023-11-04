قوات الاحتلال تقتحم مسجدا جنوب الخليل وترفع علمها على مئذنته

أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عمل معادٍ دينيا ويتصف بالعنصرية الشديدة ضمن جرائم قوات الاحتلال التي لا حصر لها ضد المساجد والكنائس، فضلا عن المنازل والمستشفيات.

وقامت قوات الاحتلال باقتحام مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وقامت برفع علم الاحتلال على مئذنته، وفق ما ذكر راديو “صوت فلسطين”.

بل وقامت طائرات الاحتلال بتدمير مسجد آخر في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، في استمرار لسياسة استهداف المساجد وتدمير دور العبادة.

ووصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الأونروا وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

وطالبت منظمة إنقاذ الطفولة بوقف فوري لاطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال والأهالي في غزة.

وعبرت المنظمة عن صدمتها بقولها: "نشعر بالرعب بشكل من حجم الدمار" الذي لحق بغزة جراء الغارات الصهيونية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بدون وقف إطلاق النار، فإن حياة الآلاف من الأطفال على المحك".