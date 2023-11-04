شكرا لمن دعمني.. تعليق حامد خلاف صاحب الميدالية الذهبية بألعاب القوي البدنية بانجلترا

شهدت بطولة العالم لألعاب القوي البدنية بدولة انجلترا منذ قليل حصول الكابتن حامد خلاف بطل العاب القوي البدنية علي الميدالية الذهبية وتوج بالمركز الأول في بطولة الديدليفت أثناء مشاركته في بطولة العالم للالعاب القوي البدنية بدولة انجلترا لسنة 2023 م وسط مشاركة المئات من الابطال الرياضيين عالميا.

كما حقق “خلاف ” البطل المصري في تحقيق ريكورد جديد لأول مرة برفعه 955 كيلو جرام الأمر الذي وصفه كافة المشاركين في البطولة من الابطال الرياضيين باجادته بالتحقيق رقم جديد.



كما وجه "خلاف" البطل الرياضي الشكر والتقدير لكل من دعموه خلال فعاليات البطولة لافتا بقوله "الحمد لله حصلت علي المركز الأولي في بطولة العالم في اوزان مختلفة وبشكر والدي وزوجته واهلي وكل زملائي وأعضاء البعثة المصرية اللي دعموني بإخلاص من أجل رفع اسم وطني وبفتخر برسالتي في المجال الرياضي والشكر لأعضاء الاتحاد المصري القوي البدنية ".



وكان "خلاف" حصل على المركز الأول أثناء مشاركته في بطولة العالم بأمريكا 2022 م بينما في قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية مسقط رأس البطل المصري انتشرت حالة من أجواء الفرحة والسعاده البالغه علي وجوه والد البطل واشقائه

كما تابع كافة الأسر والعائلات بذات القرية لحظات تتويجه بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى البدنية وسط إطلاق الدعوات بالتوفيق والزغاريد من جانب سيدات العائلة وجيرانه بتتويج ابنهم البار ورفع رايات واعلم مصر دوليا.

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