عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شكرا لمن دعمني.. تعليق حامد خلاف صاحب الميدالية الذهبية بألعاب القوي البدنية بانجلترا

كابتن حامد خلاف بطل
كابتن حامد خلاف بطل مصري جديد

شهدت بطولة العالم لألعاب القوي البدنية بدولة انجلترا منذ قليل حصول الكابتن حامد خلاف بطل العاب القوي البدنية علي الميدالية الذهبية وتوج بالمركز الأول في بطولة الديدليفت أثناء مشاركته في بطولة العالم للالعاب القوي البدنية بدولة انجلترا لسنة 2023 م وسط مشاركة المئات من الابطال الرياضيين عالميا.

txt

بعد غارة إسرائيلية.. دمار في المنازل والسيارات على الضفة الغربية.. فيديو

كما حقق “خلاف ” البطل المصري في تحقيق ريكورد جديد لأول مرة برفعه 955 كيلو جرام الأمر الذي وصفه كافة المشاركين في البطولة من الابطال الرياضيين باجادته بالتحقيق رقم جديد.


كما  وجه "خلاف" البطل الرياضي الشكر والتقدير لكل من دعموه خلال فعاليات البطولة لافتا بقوله "الحمد لله حصلت علي المركز الأولي في بطولة العالم في اوزان مختلفة وبشكر والدي وزوجته واهلي وكل زملائي وأعضاء البعثة المصرية اللي دعموني بإخلاص من أجل رفع اسم وطني وبفتخر برسالتي في المجال الرياضي والشكر لأعضاء الاتحاد المصري القوي البدنية ".

txt

رسميا.. تأجيل مواجهة طنطا وبروكسي بدورى المحترفين


وكان "خلاف" حصل على المركز الأول أثناء مشاركته في بطولة العالم بأمريكا 2022 م بينما في قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية مسقط رأس البطل المصري انتشرت  حالة من أجواء الفرحة والسعاده البالغه علي وجوه والد البطل واشقائه

كما تابع كافة الأسر والعائلات بذات القرية لحظات تتويجه بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى البدنية وسط إطلاق الدعوات بالتوفيق والزغاريد من جانب سيدات العائلة وجيرانه بتتويج ابنهم البار ورفع رايات واعلم مصر دوليا.

IMG-20231104-WA0002
IMG-20231104-WA0002
IMG-20231104-WA0001
IMG-20231104-WA0001
البطل المصري البطولة الابطال الرياضيين القوى البدنية العاب القوى البدنية بطل ألعاب القوي بطل العاب القوي البدنية بمحافظة الغربية طنطا بمحافظة الغربية لاتحاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بكلية الحقوق لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

صحيفة أمريكية: ما تواجهه إسرائيل من أسلحة للمقاومة الفلسطينية يختلف عن السابق

وزير الصحة من العريش: 5 حالات فلسطينية تخضع لعمليات جراحية دقيقة

هنية : نستخدم كل الأوراق لإحباط مخططات العدو

جمعية القانون الدولي: المقاومة الفلسطينية ليست إرهابية بل حركات تدافع عن أرضها

وزيرة التضامن تتفقد معرض الأسر المنتجة في الفرافرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

لن تصدق| تناول هذه الخضروات تساعد في تقوية المناعة بفصل الشتاء

فيديو

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

ادلها سبحة.. معجب يفاجئ نوال الكويتية في حفل السعودية

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

وفاة لاعب الوداد المغربي أسامة فلوح والحزن يسيطر على النادي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ