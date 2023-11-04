رئيس قطاع الإغاثة باتحاد الأطباء العرب: الوضع في غزة مأسوي

قال علي أبو سيف، رئيس قطاع الإغاثة والتنمية باتحاد الأطباء العرب، إن الوضع الصحي في قطاع غزة مأساوي، وقصف المدنيين مازال مستمر.

وأضاف علي أبو سيف، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن ما يحدث في غزة، مأساة بكافة المعايير الإنسانية، متابعا: مياه الشرب الصالحة داخل قطاع غزة أصبحت معدومة، وتناول المياه الغير صالحة، يسبب أمراض كبيرة.



واسترسل: تهجير الفلسطينيين ضد كل المواثيق الدولية والعالمية، وزيادة التهجير يتسبب في زيادة نسب انتشار الأمراض والعدوى، لعدم توافر الرعاية الصحية.



وشدد على أن الأوضاع الصحية في غزة تنهار، وانتشار الجثث تحت الأنقاض، سيتسبب في انتشار الأوبئة، نتيجة تعفن الجثث.