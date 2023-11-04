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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وقاما بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

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جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، في الذكرى الـ67 لانتصارات معركة البرلس البحرية الخالدة في 4 من نوفمبر عام 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، التي تحتفل به المحافظة كل عام.


وهنأ محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومي الـ 67 لمحافظة كفر الشيخ، الموافق اليوم، السبت 4 نوفمبر، موضحاً أنه نظراً للأحداث الجارية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماشياً مع توجهات الدولة، تقرر اقتصار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس فقط، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، دون أي مظاهر أخرى للاحتفالات.

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إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه الاحتفال بالعيد القومى العيد القومي للمحافظة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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