محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس|صور

وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وقاما بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، في الذكرى الـ67 لانتصارات معركة البرلس البحرية الخالدة في 4 من نوفمبر عام 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، التي تحتفل به المحافظة كل عام.



وهنأ محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومي الـ 67 لمحافظة كفر الشيخ، الموافق اليوم، السبت 4 نوفمبر، موضحاً أنه نظراً للأحداث الجارية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماشياً مع توجهات الدولة، تقرر اقتصار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس فقط، على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، دون أي مظاهر أخرى للاحتفالات.

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