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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على حلوى فاسدة داخل مصنع بدون ترخيص في القاهرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على “1,200 طن عسل جلوكوز – 600 كيلو جرام دقيق – 400 كيلو جرام سكر – 16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها”.

وبمواجهته، اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصنع حلوي القاهرة المواد الغذائية صاحب مصنع فاسدة مصنع بدون ترخيص مديرية أمن القاهرة

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