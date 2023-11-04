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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عمرو هندى: تحركات مصرية دبلوماسية لوقف الحرب على قطاع غزة

النائب عمرو هندى،
النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية تشكل خطوة مهمة لحلحلة الأزمة والوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لسكان قطاع غزة.

وأضاف هندى،في تصريحات له اليوم، أن اجتماع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وفلسطين، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، خطوة لحلحلة الأزمة، ومصر تقوم بهذه التحركات لدعم القضية ووقف الانتهاكات وحرب الإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع يستهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، والتأكيد على عدم التهجير القسرى للفلسطينين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل وفقا لما تتبناه الدولة المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع". 

وشدد النائب عمرو هندى، على ضرورة مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولى، ومجلس الأمن، وضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة الحرب الإسرائيلية السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل الفلسطينيين

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