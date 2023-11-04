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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد بالديوان العام |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريبا؛ وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030م".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ديوان المحافظة شهد تطوراً كبيراً بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، الذي سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.

وأشار إلى أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام للمحافظة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشبكة الوطنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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