بعد حكم الدستورية.. شروط استحقاق الابن معاش الوالدين بعد 21 سنة

قضت المحكمة الدستور العليا بتأييد اشتراط عدم بلوم الابن سن 21 عاما لاستحقاق معاش الوالدين، حيث قضت المحكمة، بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها المؤيد لاشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 لاستحقاق معاش الوالدين، أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وفي التقرير التالي، نستعرض الشروط التفصيلية لاستحقاق الابن لـ معاش الوالدين، وما قصة بلوغه سن 21 عامًا التي تمنعه من تقاضي المعاش عن والديه، وما موقف الابنة أو البنت أو المطلقة من معاش والديها، ولماذا يختلف الأمر بين الابن والابنة، وما هو الاختلاف تحديدًا وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

شروط استحقاق الابن لمعاش والديه

في ضوء تأييد المحكمة لاشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 سنة للحصول على معاش الوالدين، نستعرض شروط استحقاق الابن لمعاش والديه، والتي جاءت بنص قانون المعاشات.

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ينص قانون المعاشات على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه تقاضي معاش، ومن بينهم الابن، لكنه اشترط في نفس الوقت أن يكون الابن متوفر فيه عدة شروط كي يحصل على معاش والديه، وهي ألا يكون قد بلغ سن 21 عامًا.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 105 من قانون المعاشات على أنه يقطع معاش الابن إذا بلغ سن 21 عامًا، لكن في نفس المادة استثنى القانون مجموعة من الحالات التي يتم فيها صرف المعاش للابن الذي تجاوز 21 سنة، وهي:

‌- الحالة الأولى: العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الحالة الثانية: الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

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‌- الحالية الثالثة: الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

موقف الابنة من معاش والديها

تختلف شروط استحقاق الابنة لـ معاش الوالدين، عن الابن، حيث تظل تصرف معاش والديها بصورة طبيعية، حتى إذا تخطت سن 21 عامًا، ويستثنى من ذلك مجموعة من الحالات، التي إذا ما توافرت، يتم فيها قطع المعاش عن الابنة.

وفي هذا الصدد، ينص قانون المعاشات في المادة رقم 100، على أنه يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش والديها، ألا تكون متزوجة، فإذا تزوجت الابنة يقطع المعاش.

ويختلف أمر الابنة هنا عن أمر الابن، حيث إن الابنة، إذا تجاوزت سنة 21 تتقاضى المعاش بصورة طبيعيىة دون أن تتوفر فيها الحالات الاستثنائية التي يلزم توافرها لحصول الابن على معاش والديه بعد سن 21 عامًا.

قيمة المعاش للابن والابنة

ويحصل الابن أو الابن أو المستحقون لـ معاش الوالدين بشكل عام، على قيمة المعاش بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات، ولا يزيد على الحد الأقصى، والمحددة من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ نحو 1105 جنيهات، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيها.