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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. قرار منتظر للمنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024.. تفاصيل

زيادة الحد الأدنى
زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وبالتاليزيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك لمجموعة من الأهداف التي تستهدف تحسين دخول المعاشات لمواجهة الأعباء التضخمية والقفزات المتوقع في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون بشكل عامل، نتيجة المتغيرات الاقتصادية، والذي يأتي معه حرص الحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية على إدخال تعديلات برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، بموجب نص اللائحة التنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كانت قد أعلنت بدء تنفيذ قرار بـ زيادة الحد الأدنى للاشتراك التاميني، بداية من شهر يناير 2023، بموجب نص القانون وتقرر معه زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وهو نفس القرار المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، ويطبق بداية من يناير 2024، حيث يرتفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني للموظفين، والذي تنعكس آثاره على أصحاب المعاشات بالصورة التي يستعرضها تقريرنا التالي.

زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني

بنسبة 15% حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى للاشتراك التأميني، وذلك بداية من شهر يناير 2024، ويستمر هكذا على نفس المبلغ المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمدة عام، قبل أن يصدر قرارًا جديدًا بزيادة الاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

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تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني في الوقت الحالي ومنذ يناير 2023، يسجل 1700 جنيها، فيما يسجل الحد الأقصى للاشتراك التأميني في الوقت الحالي ووفقًا للقرار الذي بدأ العمل به في شهر يناير 10900 جنيها.

الحد الأدنى للاشتراك التأميني بعد الزيادة

بالنسبة إلى لقيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي من المقرر زيادته بنسبة 15%، فيمكن حساب القيمة التي سيكون عليها بداية من يناير 2024، من خلال القيمة الحالية التي تقدر بـ 1700 جنيه، مضافة إليها 15% نسبة الزيادة، لتكون حوالي 1955 جنيها.

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ووفقًا لنفس الحسبة فإنه من المقرر إضافة 15 % إلى القيمة الحالية للحد الأقصى للاشتراك التأميني المقدرة بـ 10900 جنيها، لتكون 12535 جنيها كحد أقصى للاشتراك التأميني، تطبق بداية من شهر يناير 2024.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات لمنتهية خدمتهم

ويهدف زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات، فكما أشرنا، فإن الهدف من زيادة  الاشتراك التأميني هو تحسين دخول المعاشات.

ويأتي قرارات زيادة الاشتراك التأميني في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأسوة بالقرارات التي صاحب زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، فإن الحد الأدنى للمعاشات يزداد هو الآخر وذلك للمنتهية خدمتهم اعتبارًا من شهر يناير.

الحد الأدنى للمعاشات حاليا

ويبلغ الحد الأدنى للمعاشات حاليا 1105 جنيها، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات 8720 جنيهًا، أي أن أي موظف تنتهي خدمته قبل يناير 2024، يتقاضى مستحقات لا تقل عن الحد الأدنى المبين في الفقرة نفسها أو الحد الأقصى.

ويزداد الحد الأدنى لمعاشات المنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024، بحسب القرارات المنظمة التي تصدر في ذات الشأن عن الهيئة القومي ة للتأمينات الاجتماعية.

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يأتي ذلك في إطار نص اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على أنه يزداد الاشتراك التأميني 15 % لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انقضاء تلك المدة تتولى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

يشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بدأ العمل به في يناير 2020، أي أنه بداية بداية من يناير 2027، تتولى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بموجب نص اللائحة التنفيذية تحديد الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى.

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