45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يقضي بـ زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي أصدره مجلس النواب، مستهدفًا من ذلك تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، في إطار حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرتها الدولة، وتتضمن زيادة دخول الموظفين، من خلال صرف علاوات استثنائية، صدر بها قانون رسميًا من جانب مجلس النواب وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادتها لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

ويزيد الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بقيمة تبلغ 9 آلاف جنيه، حيث يرتفع بموجب القانون من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، أي أن كل من يصل دخله السنوي 45 ألف جنيه أو أقل من ذلك، فلا تطبق عليه ضريبة الدخل، أما من يزيد دخله السنوي عن ذلك، فتطبق عليه ضريبة الدخل.

وتخضع ضريبة الدخل للشرائح التي يحددها القانون، فكل من ينص القانون على أنه مستحق منه ضريبة الدخل، يتم خصمها، وفقًا للشرائح التي وضعها القانون وينظمها، وهي تختلف بحسب دخل كل مواطن، فمن يتقاضى أجرًا أقل تخصم منه ضريبة أقل بطبيعة لاحال، وتزداد ضريبة الدخل كلما زاد دخل صاحبه.

على من يطبق الحد الدنى للإعفاء الضريبي

زيادة الحد الأدنى للإعاء الضريبي قد يعتقد البعض أنها تشمل الموظفين الحكوميين فقط وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، ولا تشمل القطاع الخاص وهذا اعتقاد خاطئ، لاسيما وأن قانون الضريبة على الدخل، يخص كل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية والقطاعات المختلفة التي يعملون بها.

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زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه

وفي هذا الإطار، ووفقًا لتصريحات حكومية رسمية، فإن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، يطبق على جميع الموظفين، سواء كانوا يعملون بالقطاع الحكومي أو الهيئات الاقتصادية أو غيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال، أو حتى القطاع الخاص.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

دخلت زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي أقرت زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، حيث يشترط لدخول القوانين حيذ النفاذ، أن يوافق عليه مجلس النواب، ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، وهو ما حدث بالفعل فيما يخص زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وتبدأ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، في تطبيق وتفعيل أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما فيها زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيث تقوم بمراجعة الشرائح الضريبية والدخل بداية من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه.

زيادة المرتبات

وارتفعت مرتبات الموظفين بداية من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وهي تضاف إلى مرتبات الموظفين شهريًا، كما يستفيد منها أصحاب المعاشات حيث تضاف إليهم 600 جنيه علاوة غلاء معيشة.

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وكان الموظفون قد تقاضوا زيادة المرتبات عند صرف مستحقاتهم الشهرية في بداية من 23 أكتوبر، فيما بدأ أصحاب المعاشات في صرف الزيادة الخاصة بـ علاوة غلاء المعيشة بداية من الشهر الجاري وبأثر رجعي لمدة شهر واحد.

الحد الأدنى للأجور

ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 4000 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومي، والذي بدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر بع توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت قد أصدرت ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي جاءت لمواجهة الأعباء التضخمية.

فيما يبلغ الححد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نحو 3000 جنيه حاليًا، والذي سيتم زيادته بداية من شهر يناير المقبل إلى 3500 جنيه، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، الذي ألزم جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الدنى بلا استثناء بداية 2024.