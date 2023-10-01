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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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في عهد الرئيس| 120% نسبة زيادة مرتبات الموظفين وتحرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور تحرك 6 مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور يحدث من  خلال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدون أي طلب من أحد.

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وأضاف "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن إجمالي المرتبات في عام 2014 كان يُقدر بـ 198.5 مليار جنيه، واليوم وصل لـ416.5 مليار جنيه، أي أن مرتبات الموظفين زادت بنسبة تصل لـ120%.

 

ولفت إلى أن زيادة المرتبات لن تعوض الموظفين عن ارتفاع الأسعار، ولذلك الغرفة التجارية يجب أن تتحرك وتواجه التجار الجشعين، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمة الحالية لن يكون إلا من خلال العمل، والتوجه نحو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة.


 

 
 اتحاد عمال مصر: المشروعات القومية امتصت البطالة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل تحول إلى وزارة القوى العاملة لإعداد حوار مجتمعي حوله، وهذا الأمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن قانون العمل القديم لا يحتوي على أي شيء تخص التدريب المهني، ولا يحتوي على أي شيء يخص العمل عن بعد الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

 

وأضاف "البدوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المشروعات القومية امتصت عددا كبيرا من العمالة التي عادت من الدول المجاورة، وهذا ساهم في تدوير عجلة الاقتصاد المصري بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه العمالة اكتسبت مهارات جديدة، وعندما فكرت ليبيا في إعادة بناء ليبيا، توجهت لمصر بسبب الخبرات  المتوفرة لدى العمالة والشركات المصرية.

 

ولفت إلى أن مشروع “حياة كريمة” إنساني في المقام الأول، موضحًا أن الرئيس السيسي إذا لم يقوم بإعداد سوى هذا المشروع فهذا إنجاز عظيم، كما أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل عظيم جدًا وسيشعر به المواطن المصري عند تطبيقه بالكامل في شتى المحافظات.
 

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