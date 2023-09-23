الإنجازات كثيرة| اتحاد عمال مصر: نؤيد ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل دعم وتأييد اتحاد الصناعات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عبد المنعم الجمل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مطالب كثيرة من النقابيين بالمؤسسات والشركات بمناشدة ومطالبة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات ".

وأضاف عبد المنعم الجمل:" نؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال ما بدأه من تنمية وهناك إنجازات كثيرة تمت في مصر".

وتابع عبد المنعم الجمل:" في قطاع البناء والأخشاب كنا محظوظين بعدد كبير من المشروعات التنموية ومنها الكباري والمحاور والمدن الجديدة ".

وأكمل عبد المنعم الجمل:" المشروعات التنموية تعني زيادة الاستثمارات وتعود بالنفع على العاملين في قطاع البناء والتشييد ".