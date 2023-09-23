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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد الجميل.. اتحاد الصناعات: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تفاصيل دعم وتأييد الاتحاد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة عبر الانتخابيات الرئاسية 2024.

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وقال محمد البهي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مجلس إدارة الاتحاد قرر دعم الرئيس السيسي في الانتخابات؛ كنوع من رد الجميل للرئيس السيسي على ما قدمه لقطاع الصناعة ".

وأضاف محمد البهي:" تم التصويت بالإجماع في مجلس إدارة الاتحاد لدعم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية ".

وأكمل محمد البهي:" الرئيس السيسي يؤمن بدور القطاع الصناعي والرئيس السيسي يهتم كثيرا بالصناعات الصغيرة التي تزيد من القيمة المضافة بقطاع الصناعة ".

 ولفت محمد البهي:" باكورة ما قدمه الرئيس السيسي للصناعة هو تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وتلى ذلك تطوير البنية التحتية لخدمة القطاع، إضافة إلى توسعة الموانئ المصرية التي ساهمت بشكل كبير في تنشيط القطاع".

 

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