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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد يناقش خطته التنفيذية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

عقدت الهيئة العليا لحزب الاتحاد اجتماعا موسعا لمناقشة خطته التنفيذية للفعاليات التي ينظمها خلال الفترة القادمة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتتخابات الرئاسية 2024، والتي تعكس طموح واتجاهات اعضاء الحزب وجماهيره في مختلف المحافظات المصرية.

واختار الحزب شعار «اطلب_من_الرئيس»،  ليكون عنوانا لكافة فعالياته ليكون صوت الجماهير المصرية وجسرا بين الجماهير والرئيس، في اتجاهين الاول يعبر عن نبض المصريين والثاني يشرح ويوضح الانجازات الكبرى التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية.

واعلن رضا صقر رئيس الحزب عن عقد لقاء جماهيري اسبوعي في مقر الحزب مع اعضاء الحزب وقيادات الاحزاب المصرية لعرض مطالب الجماهير وطموحهم خلال المرحلة المقبلة واستعراض ما حققته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، كما سيعقد الحزب لقاءات جماهيرية موسعة في العديد من المحافظات المصرية.

ودعا صقر الاحزاب والقوى السياسية مشاركة الحزب في شعاره الذي يستهدف اتاحة للشعب المصري ليعبر عن طموحه واحلامه خلال السنوات القادمة تحت قيادة الرئيس السيسي.

حزب الاتحاد السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رضا صقر

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