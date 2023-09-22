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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس اتحاد عمال مصر: الاتفاق على توقيع اتفاقية الأطراف الأربعة في بيلاروسيا

صدى البلد

وصل  محمد جبران  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب إلى بيلاروسيا لدعم أواصر العلاقات العمالية بين مصر ودول اتحاد النقابات السوفيتية، يرافقه عيد مرسال، الأمين العام لنقابات عمال مصر، في زيارة بدعوة من اتحاد العمال البيلاروسي وكان في استقباله الكسندر كورتشاجن رئيس اتحاد نقابات المنطقة السوفيتية ورئيس نقابة النفط بروسيا، وميخائيل اوردا رئيس اتحاد نقابات عمال بيلاروسيا .                                  

كما وصل إلى بيلاروسيا جمال قادرى الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب .


تناول اللقاء الذى عقد اليوم بالعاصمة البيلاروسية مينسك مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات بين الاتحادات العمالية الملتقية بالزيارة، حيث تم الاتفاق علي تعاون اتحاد المنطقة السوفيتية واتحاد العمال العرب واتحادي عمال مصر وبيلاروسيا للتنسيق في المواقف التي تهم العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكدت الأطراف المجتمعة أن النقابات العربية والسوفيتية تربطهم علاقات تاريخية، لانهم يمثلون دول عريقة، فهى نقابات تدافع عن حقوق عمالها وترعى مصالحهم.

تم خلال اللقاء الاتفاق علي توقيع اتفاقية بين الأطراف الأربعة وهم: اتحاد النقابات السوفيتية ؛والاتحاد البيلاروسي، واتحاد عمال مصر، واتحاد العمال العرب، سوف يتم الإعلان عنها فور  الانتهاء من وضع بنودها خلال الفترة القادمة.


وأوضح محمد جبران، أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية الجديدة نحو الانطلاق في العلاقات الدولية الداعمة لرؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتوقيع المزيد من البروتوكولات التي هي من شأنها مصلحة العمال.

 

بيلاروسيا اتحاد العمال العمال العرب

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