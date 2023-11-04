يحمى من السرطان.. نوع أعشاب غير متوقع يصلح مشاكل المخ والذاكرة

يعاني كثير من الأشخاص من المشاكل المرتبطة بالمخ مثل ضعف الذاكرة والتركيز والارق والاكتئاب ويستطيع القرنفل التغلب على كل هذه المشاكل.

ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم اهم الفوائد التي يحصل عليها المخ عند تناول القرنفل بانتظام

يُعتقد أن زيت القرنفل يحفز الدورة الدموية، مما قد يساعد في علاج الأرق والقلق وفقدان الذاكرة والاكتئاب والتعب والإرهاق العقلي وتم اختبار زيت القرنفل لإدارة الاكتئاب في نموذج حيواني.

ووجد أنه مفيد لأنه أظهر تأثيرًا مضادًا للاكتئاب، ومع ذلك لا يستخدم زيت القرنفل كبديل للعلاج الطبي فإذا كنت تعاني من اضطرابات نفسية، تحدث دائمًا مع طبيبك أو طبيبك النفسي.

كما يستخدم لعلاج السرطان وذلك بسبب النشاط المضاد للأكسدة المحتمل للقرنفل، يُعتقد أن له تأثير مضاد للسرطان وقد وجد أن له نشاط مضاد للسرطان ضد سرطان الجلد والرئتين والجهاز الهضمي، و قد يكون التأثير المضاد للورم بسبب وجود حمض الأوليانيك، كما تم الإبلاغ عن إظهار نشاط مضاد للسرطان ضد خلايا سرطان القولون والمستقيم وسرطان الدم وسرطان الدم.

وهناك حاجة لدراسات واسعة النطاق على المستوى البشري لدعم استخدام القرنفل ضد السرطان لدى البشر، لذلك ننصحك بالالتزام بعلاج ونصائح الطبيب الخاصة بمرض السرطان.

ورغم وجود دراسات توضح فوائد القرنفل في مختلف الحالات، إلا أنها غير كافية وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد القرنفل على صحة الإنسان.