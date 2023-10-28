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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع تسالى غير متوقع يعالج مرضى السكرى

السوداني
السوداني

يعد الفول السوداني من الأطعمة الخارقة في تقوية الجسم وحمايته  من عدد كبير من الأمراض من بينها السكرى.

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ووفقا لما جاء في موقعeatingwell  يساعد الفول السوداني على توازن نسبة السكر في الدم حيث وجدت الأبحاث أن المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني، يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري وتحسين النتائج للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري.

في الواقع، وجدت مراجعة للدراسات عام 2021 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول زبدة الفول السوداني على وجه التحديد يرتبط عكسيًا بتطور مرض السكري من النوع الثاني، كما لو كنت بحاجة إلى سبب آخر لإضافة زبدة الفول السوداني اللذيذة إلى الخبز المحمص أو الاستمتاع بها مع بعض الفاكهة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Circulation Research أن تناول وجبات خفيفة من المكسرات، مثل الفول السوداني، يمكن أن يساعد في تقليل خطر حدوث مضاعفات لدى المصابين بمرض السكري أيضًا.

في الدراسة، كان الأشخاص الذين زادوا من استهلاكهم للجوز والسوداني بعد تشخيص مرض السكري لديهم خطر أقل بنسبة 11٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 15٪، وانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 27٪.

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