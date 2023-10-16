نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان وامراض العيون

ازداد انتشار مرض السرطان في السنوات الأخيرة بشكل واضح بين جميع الاعمار حتى الشباب

ويلعب الغذاء دور كبير في الوقاية من مرض السرطان وغيره الكثير من الأمراض الخطيرة المزمنة لذا يجب اختياره بعناية

ووفقا لما جاء في موقع فوربس فإن الكوسة من أفضل أنواع الخضروات التي تساعد في الوقاية من السرطان وأمراض الجهاز الهضمي والعيون

يروج لفوائد محتملة مضادة للسرطان. تشير مجموعة متنوعة من الأبحاث إلى الفوائد المحتملة للكوسة والقرع الصيفي في الوقاية من السرطان وقد يكون اللاعب الرئيسي في هذا هو زياكسانثين المضاد للأكسدة، والذي قد يساعد في منع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي يساعد في الوقاية من السرطان.

تشمل مضادات الأكسدة الأخرى التي قد تلعب أيضًا دورًا في الوقاية من السرطان الفينولات، والكاروتينات، والكلوروفيل، وفيتامين سي وقد يرتبط انخفاض خطر الإصابة بسرطانات المريء والمعدة والفم والبلعوم والحنجرة بهذه المركبات النشطة بيولوجيًا.

وله فوائد لصحة العين. تحتوي الكوسة أيضًا على الكاروتينات، وهو نوع آخر من مضادات الأكسدة، وتحديدًا اللوتين وزياكسانثين، والتي ارتبطت بشكل إيجابي بصحة العين".

قد تعمل مركبات زياكسانثين واللوتين المضادة للأكسدة الموجودة في الكوسة على تعزيز تقليل مخاطر مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر

تقلل الالتهاب. أن الزياكسانثين واللوتين، جنبًا إلى جنب مع البوليفينول، يمكن أن يساعدوا في تقليل الالتهاب وتظهر الدراسات أيضًا أن الخضروات من عائلة القرعيات تمتلك خصائص بيولوجية مضادة للالتهابات ولها تأثير علاجي دوائي على الالتهاب.



يمكن أن يعزز صحة العظام وتشير الدراسات إلى أن البوتاسيوم قد يحسن حالة المعادن في العظام ويكون مفيدًا لكثافة المعادن في العظام بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول كميات أكبر من المغنيسيوم، الموجود أيضًا في الكوسة، بارتفاع كثافة المعادن في العظام، مما يشير إلى انخفاض خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام

إن الكوسة مفيدة بشكل عام للجميع ويمكن دمجها في معظم خطط النظام الغذائي ومع ذلك، لا يوجد نبات أو فيتامين أو معدن يمكن أن يكون علاجًا أو علاجًا لأي حالة صحية أو مرض."