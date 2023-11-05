يستحيل الهروب منه.. شاهد سجن إمبراطور المخدرات إل تشابو

هرب إمبراطور المخدرات خواكين "إل تشابو" جوزمان من سجون مشددة الحراسة مرتين ولكن على مدى السنوات الأربع الماضية كان محتجزًا في سجن فيدرالي يُعرف باسم الكاتراز في جبال روكي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار”، لم يتمكن أي رجل على الإطلاق من التحرر من ADX Florence، المعروف أيضًا باسم Supermax، في ولاية كولورادو الأمريكية، ووصفه أحد المراقبين السابقين بأنه "أسوأ من الموت" و"لم يُبنى من أجل الإنسانية".

سجن إمبراطور المخدرات إل تشابو يستحيل الهروب منه

ويقضي إل تشابو، الذي كان رئيس عصابة سينالوا في المكسيك، حكمًا بالسجن مدى الحياة و30 عامًا هناك بتهمة التآمر للقتل وتهم المخدرات بعد إدانته في عام 2019.

وفي وقت سابق من هذا العام، وصف في رسالة حصلت عليها شبكة سي بي إس نيوز "العذاب النفسي" الذي كان يعاني منه وتوسل للسماح لزوجته وبناته بزيارته.

سجن إمبراطور المخدرات إل تشابو يستحيل الهروب منه

كما طلب الرجل البالغ من العمر 66 عامًا من الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تسليمه إلى وطنه لأنه يعيش وقتًا بائسًا داخل سجن شديد الحراسة في أمريكا.

والقت صحيفة “ديلي ستار”،نظرة داخل السجن شديد الحراسة لفهم سبب السمعة السيئة التي تتمتع بها.

واشارات الصحيفة انه تم افتتاح السجن في عام 1995 وتم بناؤه في الأصل بحيث يمكن عزل النزلاء الأكثر عنفًا، وغالبًا ما يكونون قتلة وإرهابيين، بطريقة تحافظ على سلامة الجميع.

سجن إمبراطور المخدرات إل تشابو يستحيل الهروب منه

وجاء الإلهام وراء Supermax بعد أن قام أعضاء عصابة الإخوان الآرية النازية الجديدة توماس سيلفرشتاين وكلايتون فاونتن بطعن ضابطين حتى الموت في سجن الولايات المتحدة في عام 1983.

وفقًا لتقرير هيئة مراقبة السجن، تحتوي الزنزانات أيضًا على حمامات خاصة بها لتجنب اتصال النزلاء ببعضهم البعض.