بعد تثبيت الفائدة .. تعرف على أعلى 4 شهادات إدخار في البنوك خلال نوفمبر 2023

يقدم “موقع صدي البلد” ، تقريرا حول أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال شهر نوفمبر 2023 ، وبعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي ، والذي قرر فيه تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي ، حيث تعتبر شهادات الادخار من أفضل الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك المصرية للعملاء ، وفي التقرير التالي يعرض موقع “صدي البلد” أعلي 4 شهادات ادخار داخل البنوك المصرية:-



1-شهادة البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 19% شهريًا

الشهادة مدتها 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.



2- شهاده بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان، الشهادة الثلاثية بعائد ثابت، وهو 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا ، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

3-شهادة بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا وهو 39.19% ، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه، ومدتها 3 سنوات.

4-شهادة بنك قناة السويس

ويقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

والمدة 3 سنوات، والعائد 19%، ودورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

قرار البنك المركزي المصري بالابقاء على أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.