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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تثبيت الفائدة .. تعرف على أعلى 4 شهادات إدخار في البنوك خلال نوفمبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم “موقع صدي البلد” ، تقريرا حول أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال شهر نوفمبر  2023 ، وبعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي ، والذي قرر فيه تثبيت الفائدة للمرة الثانية على التوالي ، حيث تعتبر شهادات الادخار من أفضل الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك المصرية للعملاء ، وفي التقرير التالي يعرض موقع “صدي البلد”  أعلي 4 شهادات ادخار داخل البنوك المصرية:-


1-شهادة البنك الأهلي

 

يوفر البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 19% شهريًا

الشهادة مدتها 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.


2- شهاده بنك التعمير والإسكان

 

يتيح بنك التعمير والإسكان، الشهادة الثلاثية بعائد ثابت، وهو 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا ، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

 

3-شهادة بنك التنمية الصناعية

 

يوفر بنك التنمية الصناعية شهادة اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدمًا وهو 39.19% ، والحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه، ومدتها 3 سنوات.

أعلى شهادات ادخار بنكية بعد تثبيت أسعار الفائدة.. تحرك كبير في العوائد

بعد حسم الفائدة.. تفاصيل شهادات إدخار البنك الاهلي المصري 2023

بفائدة 25% وبأعلى عائد.. تعرف على أفضل شهادات ادخار بالبنوك

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4-شهادة بنك قناة السويس 

 

ويقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار الثلاثية، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

والمدة 3 سنوات، والعائد  19%، ودورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

 

قرار البنك المركزي المصري بالابقاء على أسعار الفائدة

 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

علي 4 شهادات ادخار في البنوك خلال نوفمبر 2023 تثبيت الفائدة البنك المركزي شهادة البنك الأهلي رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان شهادة بنك التنمية الصناعية

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