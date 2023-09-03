بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنين خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنك الاهلي

أعلى 3 شهادات إدخار بمصر

وتقدم العديد من البنوك المصرية العديد من الشهادات الإدخارية ذات العائد المميز الا أن بعض المواطنين يفضلون الحصول على العائد بشكل فوري مقدماً خلال شراء الشهادة، وهو ما تتميز به عدة بنوك حيث تقد تلك البنوك أعلي 3 شهادات في مصر عائدها يصرف مقدماً.

ونرصد لكم خلال السطور التالية، أعلى 3 شهادات في مصر عائدها يصرف مقدماً من البنوك المصرية، وهي البنك العربي الأفريقي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي المصري، كما نقدم مميزات وقواعد شراء تلك الشهادات، وفقاً لتلك البنوك.

شهادة البنك العربي الأفريقي

أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة ذات عائد كبير يدفع مقدماً، تحت مسمى شهادة 40%، ومن قواعد شراء هذه الشهادة أنها تصدر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 40% يدفع مقدماً.

بنك التنمية الصناعية "شهادة اختيارك بالجنيه المصري"

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ذات عائد مرتفع، تحت مسمى شهادة اختيارك بالجنيه المصري، ومن قواعد وشروط شراء هذه الشهادة، أنها تستمر لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه في المرة الأولى ومضاعفاتها الـ 5000 جنيه مصري دون حد أقصى، كما أن لها عائدا بمعدل تراكمي يصرف مقدما.

يمكن استرداد قيمة الشهادة، بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ إصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة في البنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 50% من قيمتها، وتأتي الشهادة بعائد تراكمي 39.14% يصرف مقدما.

شهادات الادخار

البنك الأهلي المصري "الأهلي فورا"

وأصدر البنك الأهلي المصري شهادة ذات عائد كبير تحت مسمى الأهلي فورا، ومن أبرز قواعد وشروط شراء هذه الشهادة أنها تستمر لمدة 3 سنوات، كما أن الحد الادنى لشراء الشهادة هو 1000 دولار ومضاعفاتها، ولها عائد بمعدل سنوي بالدولار أو مقدما بالجنيه المصري.

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد المعلنة في البنك الخاصة بالشهادة، كما لا يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، وتاتي الشهادة بسعر عائد دولاري ثابت 9% سنوي، أو 27% يصرف مقدماً بالجنيه المصري، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.