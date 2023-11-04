إسرائيل تدعو أمين عام الأمم المتحدة للاستقالة.. تفاصيل

دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة جلعاد إردان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للاستقالة بعد أن أصبح "مؤيدا للإرهاب" على حد زعمه.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفد.

وأعرب جوتيرتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن فزعه من الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء.

وقال "الآن، منذ ما يقرب من شهر، المدنيون في غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، محاصرون، محرومون من المساعدات، يقتلون ويقصف منازلهم".

وتابع جوتيرتش: أنه لا ينسى هجمات حماس في إسرائيل، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة فوراً ودون قيد أو شرط.