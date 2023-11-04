70 ألف نخلة.. تدشين المرحلة الثانية لمشروع وقف النخيل في الوادي الجديد

دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، المرحلة الثانية لمزرعة نخيل الجمعية الشرعية بمركز الداخلة، بحضور مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وحسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

أشادت الوزيرة والمحافظ بجهود الجمعية في زراعة 70 ألف نخلة حتى الآن على مساحة 1500 فدان من إجمالي 3000 فدان مستهدف زراعتها، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة، حيث يتم تخصيص عائد المشروع لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكفالة الأيتام.

وقامت القباج بزراعة نخلة في أرض المزرعة كما قامت بجولة تفقدية بداخلها، حيث قدم القائمون على الجمعية الشرعية شرحًا وافيًا بتفاصيل المشروع وأهدافه.

وأعرب الزملوط عن تقديره لجهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الجادة من خلال دورها وتعاونها المثمر في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة، فضلًا عن مساهمتهم بالمشروعات التنموية والخدمية التي يخصص عائدها لدعم هذه الفئات.