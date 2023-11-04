وزير الخارجية الأمريكي يزور رام الله غدًا

كشف مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة رام الله غدا الأحد، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفقًا لقناة "العربية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إن وجهة النظر الأمريكية هي أن وقف إطلاق النار الآن سيترك حماس في مكانها.

وأضاف بلينكن أن الهدنة الإنسانية ستؤدي إلى زيادة المساعدات التي تصل إلى غزة إلى أقصى حد، والولايات المتحدة "تركز على هذا".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن قلقه بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.