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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المسلماني:عمليات القـ تــ ل الجماعي مستمرة في غزة والهدف أبعد من الإبادة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن أعمال القتل الجماعي في غزة مستمرة وأعداد الضحايا في ازدياد، مع استمرار تدمير المباني والهياكل، وهذه الصورة متواصلة ولا تنتهي.

 

وأضاف خلال برنامج “الطبعة الأولي” والمذاع عبر قناة “الحياة”،:"الوضع في غزة يعد مأساويًا نتيجة العدوان المتواصل وجرائم الاحتلال في القطاع، والأحداث تعد مروعة مع دمار المستشفيات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى وتدمير الحياة الإنسانية والبنية التحتية بشكل شبه كامل.

كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لفتح المعابر من جانب الفلسطينيين من أجل تسهيل عبور قوافل المساعدات لإخوتهم في غزة، مؤكدا أن ما يحدث في غزة له هدف أكبر من الإبادة.

الإعلامي أحمد المسلماني الفلسطينيين الطبعه الاولى المستشفيات القتلى والجرحى

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