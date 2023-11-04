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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تعتقل 3 إسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو ويتهمونه بسفك الدماء في غزة

نتنياهو
نتنياهو

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس يوم السبت.

 

وتجمع مئات الأشخاص للاحتجاج على فشل إسرائيل في منع هجمات حماس يوم 7 أكتوبر، حسبما قالت الشرطة لشبكة CNN.

 

وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها الشرطة، يمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون، “كنت فين بكفار عزة؟” (من المجتمعات الأكثر تضرراً من الاعتداء).

 وكُتبوا على اللافتات 'دماءهم على أيديكم' و'نوم الحكمة يعيد الوحوش إلى الحياة'، ودعت إلى إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

عائلات الرهائن تعقد اجتماعًا حاشدًا: في هذه الأثناء، في تل أبيب، نظم المئات من أفراد عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول اجتماعًا حاشدًا أمام الكريا، المقر العسكري للحكومة، 'لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أكبر لإطلاق سراح الرهائن'. رهائن.'

وفي بيان صدر قبل الحدث، قال المنظمون إن هذا 'ليس احتجاجًا مناهضًا للحكومة. إنه تجمع للعائلات والمجتمع الذي يرغب في رؤية المزيد من الجهود للإفراج عن الرهائن'.

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