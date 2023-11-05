خبير اقتصادي: الحرب على غزة قد تسبب ارتفاعا في أسعار الطاقة بنسبة 75%

قال الخبير الاقتصادي عادل العمدة، إن الاقتصاد العالمي ما زال في وضع هش، مع ارتفاع وتيرة التضخم.

وأوضح عادل العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن الاقتصاد العالمي يمر بثالث أزمة على التوالي، بدأت بانتشار فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب على قطاع غزة.

الحرب على قطاع غزة

وأكد الخبير الاقتصادي، أن كل دول العالم المتقدمة والنامية، ستتأثر بالحرب على قطاع غزة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنسبة للطاقة؛ فهناك 3 سيناريوهات، جميعها تسبب زيادة أسعار الطاقة بنسبة تتراوح بين 56 إلى 75%، وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم.