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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BYD تسجل مبيعات قياسية من السيارات الكهربائية في أكتوبر 2023

صدى البلد

لم تظهر BYD أي علامات على التباطؤ وسجلت للتو رقماً قياسياً آخر في مبيعات السيارات الكهربائية، وهو الرقم السادس على التوالي، متجاوزاً 300000 سيارة للمرة الأولى.

وفقًا لتقرير الشركة، في الشهر الماضي، بلغت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية من BYD 301,095 (بما في ذلك 11,500 سيارة Denza premium EVs)، وهو ما يزيد بنسبة 38 بالمائة عن العام الماضي.

 

تعتبر الغالبية العظمى من مبيعات BYD موجودة في الصين، في حين تمثل الصادرات حوالي 10% من النتيجة الإجمالية.

ويستمر معدل النمو على أساس سنوي في الضعف تدريجيًا، ولكن بهذا الحجم الهائل، لا يعد ذلك مفاجئًا.

تعد أحد الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن السيارات الكهربائية بالكامل ارتفعت إلى 165.505 (أكثر بنسبة 60 بالمائة عن العام الماضي)، تاركة وراءها بشكل ملحوظ السيارات الهجينة (135.590)، ولم تكن السيارات PHEV هذه المرة قادرة على تحسين الرقم القياسي المسجل في سبتمبر والذي بلغ 135.700 سيارة مباعة وكان معدل نموها أقل (حوالي 19% على أساس سنوي).

تخلت شركة BYD عن السيارات غير القابلة لإعادة الشحن في مارس 2022 وتتحول الآن أكثر نحو السيارات الكهربائية بالكامل.

مبيعات سيارات الركاب الإضافية من BYD الشهر الماضي (التغيير على أساس سنوي):

المركبات الكهربائية بالبطارية: 165,505 (بزيادة 60%)

السيارات الهجينة القابلة للشحن: 135,590 (بزيادة 19%)

الإجمالي: 301,095 (بزيادة 38%)

باعت BYDأيضًا 738 مركبة كهربائية تجارية بإجمالي 301.833 مركبة تعمل بالكهرباء الشهر الماضي. من إجمالي العدد، تم تصدير حوالي 30,521 مكونًا إضافيًا لـ BYD (رقم قياسي شهري آخر).

باعت BYDحتى الآن هذا العام أكثر من 2.37 مليون سيارة كهربائية للركاب، وهو ما يزيد بنسبة 70 بالمائة عن العام الماضي.

مبيعات سيارات الركاب الإضافية من BYD منذ بداية العام (التغير السنوي):

المركبات الكهربائية بالبطارية: 1,213,918 (زيادة بنسبة 77%)

السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن: 1,157,432 (بزيادة 64%)

الإجمالي: 2,371,350 (بزيادة 70%)

 

للإشارة، في عام 2022، باعت BYD أكثر من 1.85 مليون سيارة كهربائية، ويبلغ العدد التراكمي للسيارات الكهربائية BYD الآن أكثر من 5.7 مليون وحدة.

 

تجاوزت مبيعات BYD لمدة 12 شهرًا بالفعل 2.83 مليون وحدة. الهدف لعام 2023 هو بيع 3 ملايين سيارة قابلة لإعادة الشحن، الأمر الذي سيتطلب بيع أكثر من 300000 سيارة في الشهرين الأخيرين.

 

أعلى النماذج

لا تزال اللوحة العلوية في تشكيلة BYD هي عائلة Song حيث تم بيع 63.965 وحدة (معظمها هجينة). التالي هو BYD Seagull الكهربائي بالكامل مع 43350 وحدة وعائلة Qinمع 42767 مبيعات (BEV + PHEV). اللوحة الوحيدة الأخرى التي يزيد عددها عن 40 ألفًا هي عائلة BYD Yuanالكهربائية بالكامل (41449 وحدة)، والمعروفة أيضًا باسم Atto 3خارج الصين.

 

سجلت سيارة BYD Dolphin الكهربائية بالكامل مبيعات بلغت 35,189 سيارة الشهر الماضي، في حين كانت الطرازات الأخرى متخلفة بشكل كبير، وعادة ما تكون أقل من 20,000 سيارة.

byd الصين السيارات الكهربائية PHEV BYD Seagull

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