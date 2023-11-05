بعد إدانته جرائم الاحتلال.. هجوم إسرائيلي حاد على أوباما |فيديو

انتقد الائتلاف اليهودي الجمهوري (RJC) التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، متهما إياه بأنه "متواطئ في الموت والمعاناة خلال الشهر الماضي في إسرائيل وغزة" بسبب سياساته السابقة، وذلك بعد أن انتقد أوباما المقاومة الفلسطينية ولكن أيضا أدان جرائم إسرائيل .

وقال أوباما للجنة التي استضافته على "بود ساف أمريكا" التي يديرها موظفو إدارته السابقون، إن: "ما فعلته حماس كان مروعا وليس هناك مبرر لذلك، وما هو صحيح أيضا هو أن ما فعله الاحتلال، وما يحدث للفلسطينيين، أمر لا يطاق".

وأضاف أوباما في مقطع بودكاست المنشور على اكس، المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر: "إذا كنت تريد حل المشكلة، فعليك أن تأخذ الحقيقة بأكملها".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "وعليك بعد ذلك الاعتراف بأن لا أحد تظل يديه نظيفة، وأننا جميعا متواطئون إلى حد ما".

واستطرد"أنظر إلى هذا وأفكر مرة أخرى، "ماذا كان بإمكاني أن أفعل خلال رئاستي، للمضي قدما في هذا؟" بقدر ما حاولت. ولمن لدى ندوب لإثبات ذلك".

وأدان أوباما حماس ولكنه أعرب أيضا عن تعاطفه مع المدنيين الأبرياء في غزة.

واعتبر أوباما أن "ما فعلته حماس كان مروعا ولا يوجد مبرر لذلك." وأضاف أن ما هو صحيح أيضا هو أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين أمر لا يطاق".

وتلقى الرئيس الأمريكي السابق تصفيقا حادا عقب إدلائه بهذه التعليقات.

وردا على ذلك، قال الائتلاف اليهودي الجمهوري إنه "في الوقت الذي تطالب فيه الأخلاق والقانون الدولي حليفنا الرئيسي بأن يقف مع إسرائيل، وقفة كاملة، يقول باراك أوباما إن الأمر معقد. إنه ليس كذلك."

وزعم الائتلاف اليهودي أن : "حماس هي المسؤولة عن الحرب الحالية".

وأضاف:" يجب أن تكون الولايات المتحدة وراء إسرائيل تماما لأنها تسعى إلى إنهاء قدرة حماس على إيذاء الإسرائيليين وقطاع غزة على حد سواء. ولكن بدلا من ذلك، عندما تواجه إسرائيل هجوما كبيرا من حماس، يلقي أوباما باللوم على إسرائيل".

كما اتهم سياسات أوباما كرئيس، وكذلك سياسات الرئيس جو بايدن، بأنه "تضع مليارات الدولارات في الخزائن الإيرانية، والأموال المستخدمة لتمويل وتدريب حماس والجماعات الأخرى التي تتمثل أهدافها المعلنة في تدمير إسرائيل وإبادة اليهود".

واعتبر أن" محاولة أوباما لتخفيف ذنبه في هذا الموقف لا تغير الحقائق".