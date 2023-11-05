بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جمصةوامام المنطقة الصناعية اثر تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل على الطريق الدولى وامام المنطقة الصناعية مما ادى الى اصابة ٢٠ اشخاص بكسور وإصابات متفرقة وهم:

طارق محمدالسعيد٤٥ عاما' مقيم بلقاس ، يحيى اشرف الصعيدى ٢٢ عاما، مقيم ميت ابو غالب - دمياط، عمرو محمد ابو زيد١٧ عاما مقيم بلقاس، عدى منصور سعد ١٩ عاما، ياسر زياد السيد١٨ عاما، مقيم بلقاس، احمد حسام الفاروق٢٢ عاما، مقيم بلقاس، احمد عبد الكريم سعد ١٨ عاما مقيم بلقاس، محمد احمد محمد ١٦ عاما مقيم بلقاس، فارس محمد محمود ١٧ عاما مقيم بلقاس ومحمد طارق محمد ١٨ عاما مقيم بلقاس.

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة وبلقاس لتلقى العلاج

تم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابة العامة

