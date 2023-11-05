عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم  سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل على طريق جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق جمصةوامام المنطقة الصناعية اثر تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل على الطريق الدولى وامام المنطقة الصناعية مما ادى الى اصابة ٢٠ اشخاص بكسور وإصابات متفرقة وهم: 
طارق محمدالسعيد٤٥ عاما' مقيم بلقاس ، يحيى اشرف الصعيدى ٢٢ عاما، مقيم ميت ابو غالب - دمياط، عمرو محمد ابو زيد١٧ عاما مقيم بلقاس، عدى منصور سعد ١٩ عاما، ياسر زياد السيد١٨ عاما، مقيم بلقاس، احمد حسام الفاروق٢٢ عاما، مقيم بلقاس، احمد عبد الكريم سعد ١٨ عاما مقيم بلقاس، محمد احمد محمد ١٦ عاما مقيم بلقاس، فارس محمد محمود ١٧ عاما مقيم بلقاس ومحمد طارق محمد ١٨ عاما مقيم بلقاس.
تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة وبلقاس لتلقى العلاج 
تم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابة العامة
 

اصابات متفرقة المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية حادث تصادم سيارة حادث تصادم سيارة ميكروباص شرطة النجدة محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

موضوعات متعلقة

العثور على جثة سيدة داخل منزلها بأحد مراكز الدقهلية

ترشيحاتنا

كيف تصلي الاستخارة وما علامات تحقق نتائجها؟.. بشارة ودعاء يغفل عنه الكثير

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ