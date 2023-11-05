برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومواقف السيارات لمنع أي زيادات عشوائية

طالبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي مواقف سيارات الاجرة ، السرفيس ، لمنع أي زيادات عشوائية في زيادة التعريفة وذلك بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين مشيرة في تصريحات صحفية لها علي مسئولي التنمية المحلية والأحياء بالنزول للمواقف والأسواق خاصة وأن هناك من يستغلون أي زيادة في السعر لرفع التعريفة.

وطالبت " نبيه" فى بيان صحفى لها الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لمنع الزيادات العشوائية في أسعار السلع بعد زيادة سعر البنزين ، مطالبة كذلك وزارتي التموين والزراعة بضخ المزيد من السلع والخضروات واللحوم والدواجن لمواجهة إرتفاع الأسعار ولمنع التجار الذين يقومون برفع الأسعر بطريقة عشوائية و إستغلال رفع سعر البنزين.

و قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه للمرة الثانية هذا العام ، وذلك بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر الواحد.

ويأتي ذلك ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وذلك للربع الرابع من العام الجاري.