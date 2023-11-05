الكشف على 1230 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الصفين التابعة لكفر شكر وتم الكشف خلالها على 1230 مواطنا مجان من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وأوضحت المديرية أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - رمد"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.