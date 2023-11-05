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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

صدى البلد

أثار عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس الكثير من الجدل في أخر تصريح له  وهو الذي لم يمل منذ أسابيع في الدفاع عن حق الفلسطينيين  في البقاء بأرضهم، منتقداً في الوقت سياسة التهجير القسري التي قامت إسرائيل باعتمادها.

ودخل عالم الزلازل في جدل تاريخي على منصة "أكس" حول تسمية "فلسطين" وكيفية نشأتها قبل قيام دولة إسرائيل بسنوات طويلة جدا قد تعود إلى مئات السنوات قبل الميلاد.

ورأى في تغريدة على حسابه أمس قبل وجود مملكة إسرائيل كانت هناك مملكة مصر التي كانت تشمل فلسيت أي فلسطين وفق ما أسماها المصريون قديماً".

واقترح فرانك هوجربيتس بطريقة ساخرة محاولة استعادة المصريين لكافة الأراضي الفلسطيني وذلك في محاولة منه لقيام بتقويض بعض الادعاءات الإسرائيلية والتي ترتكز على الأحقية التاريخية للشعب اليهودي بتلك الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن قيام أي دولة بطرد السكان الأصليين يعد جريمة و أشارفي الوقت نفسه  في تغريد أخرى له إلى أن المصريين القدماء كانوا يقومون بإطلاق اسم "بيلسيت" على  فلسطين تسمية خلال 1500-1100 قبل الميلاد وأشار أنه  من هنا قد جاء اسم فلسطين وذلك قبل وجود أي أرض أو مملكة تسمى إسرائيل.

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