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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة ثقافية متنوعة في جناح الإيسيسكو بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2023

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الدورة الـ 42 للمعرض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، وافتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور عدد من الشخصيات الإماراتية والدولية.

يقام المعرض هذا العام تحت شعار "نتحدث كتبا" ويستمر من الأول من نوفمبر 2023 حتى 12 من الشهر نفسه في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من ألفي دار نشر من 109 دول، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي و700 عنوان بلغات أخرى.

ويشهد جناح الإيسيسكو في المعرض، تقديم برنامج ثقافي وفني متنوع، يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة لقضايا الكتاب والنشر بصفة خاصة، وللثقافة في العالم الإسلامي بشكل عام.

وسيشارك خبراء ومفكرون وأدباء وشعراء متميزون من الدول الأعضاء في حلقات نقاشية تُعقد في الجناح، حيث سيقدمون محاضرات حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، وقراءات من مجموعة من الإصدارات والمؤلفات الحديثة. كما سيتم تنظيم مسابقات ومنح جوائز تكريما للأعمال الأدبية في الحضارة الإسلامية، ولمواقع وعناصر التراث في العالم الإسلامي.

ويضم جناح الإيسيسكو أيضا شاشات عرض تبث مقاطع مرئية من إنتاج المنظمة، تسلط الضوء على عدة مشاريع ومبادرات للإيسيسكو، ومنها استضافة مقر المنظمة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

يشرف على جناح الإيسيسكو بالمعرض الدكتور سالم عمر، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في الشارقة، ويشارك من الإيسيسكو كل من السيد بلال الشابي، خبير بقطاع الثقافة والاتصال، والسيد نور الشوبكي، من إدارة الشؤون الإدارية، وموظفي مكتب الشارقة لتنسيق البرامج المقدمة في الجناح.

منظمة العالم الإسلامي إيسيسكو معرض الدولي للكتاب سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشخصيات الإماراتية

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