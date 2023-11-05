أفضل موبايل للفئة المتوسطة بأقوى معالج وسعر رخيص

أعلنت OnePlus عن OnePlus Nord 3 في يوليو 2023. وهو هاتف ذكي متوسط ​​المدى يأتي بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000 وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل.

التصميم

يحتوي OnePlus Nord 3 على تصميم أنيق وحديث. يتميز بشاشة منحنية مقاس 6.74 بوصة وإطار معدني وظهر زجاجي. يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأرجواني.

الشاشة

تتميز شاشة OnePlus Nord 3 بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر الشاشة صورًا واضحة ونابضة بالحياة.

الأداء

يعمل OnePlus Nord 3 بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000. توفر مجموعة الشرائح أداءً قويًا للغاية ، مما يجعل OnePlus Nord 3 قادرًا على التعامل مع أي مهمة.

الكاميرا

تحتوي OnePlus Nord 3 على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تلتقط الكاميرا صورًا رائعة في الإضاءة الجيدة والضعيفة.

البطارية

يحتوي OnePlus Nord 3 على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة. توفر البطارية عمر بطارية جيدًا ، حتى مع الاستخدام المكثف.

السعر

يبدأ سعر OnePlus Nord 3 من 19500 جنيه مصري.

وبشكل عام ، يعد OnePlus Nord 3 هاتفًا ذكيًا متوسط ​​المدى رائعًا. إنه يوفر أداءً قويًا وشاشة رائعة وكاميرا رائعة. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي متوسط ​​المدى بسعر جيد ، فإن OnePlus Nord 3 هو خيار رائع.

المميزات:

• مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000

• شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز

• كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة

العيوب:

• لا توجد مقاومة للماء والغبار

• لا يوجد شاحن في العلبة