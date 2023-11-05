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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل للفئة المتوسطة بأقوى معالج وسعر رخيص

أقوى موبايل للفئة
أقوى موبايل للفئة المتوسطة بأقوى معالج وسعر رخيص

أعلنت OnePlus عن OnePlus Nord 3 في يوليو 2023. وهو هاتف ذكي متوسط ​​المدى يأتي بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000 وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل.

التصميم

يحتوي OnePlus Nord 3 على تصميم أنيق وحديث. يتميز بشاشة منحنية مقاس 6.74 بوصة وإطار معدني وظهر زجاجي. يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأرجواني.

الشاشة

تتميز شاشة OnePlus Nord 3 بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر الشاشة صورًا واضحة ونابضة بالحياة.

الأداء

يعمل OnePlus Nord 3 بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000. توفر مجموعة الشرائح أداءً قويًا للغاية ، مما يجعل OnePlus Nord 3 قادرًا على التعامل مع أي مهمة.

الكاميرا

تحتوي OnePlus Nord 3 على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تلتقط الكاميرا صورًا رائعة في الإضاءة الجيدة والضعيفة.

البطارية

يحتوي OnePlus Nord 3 على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة. توفر البطارية عمر بطارية جيدًا ، حتى مع الاستخدام المكثف.

السعر

يبدأ سعر OnePlus Nord 3 من 19500 جنيه مصري.

 

وبشكل عام ، يعد OnePlus Nord 3 هاتفًا ذكيًا متوسط ​​المدى رائعًا. إنه يوفر أداءً قويًا وشاشة رائعة وكاميرا رائعة. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي متوسط ​​المدى بسعر جيد ، فإن OnePlus Nord 3 هو خيار رائع.

المميزات:

 

• مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000

• شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز

• كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة

 

العيوب:

• لا توجد مقاومة للماء والغبار

• لا يوجد شاحن في العلبة

OnePlus OnePlus Nord OnePlus Nord 3 Dimensity 9000 Mediatek

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