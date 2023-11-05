أفضل موبايل للفئة المتوسطة بأقوى معالج وسعر رخيص

أعلنت OnePlus عن OnePlus Nord 3 في يوليو 2023. وهو هاتف ذكي متوسط المدى يأتي بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000 وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل.
التصميم
يحتوي OnePlus Nord 3 على تصميم أنيق وحديث. يتميز بشاشة منحنية مقاس 6.74 بوصة وإطار معدني وظهر زجاجي. يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأرجواني.
الشاشة
تتميز شاشة OnePlus Nord 3 بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر الشاشة صورًا واضحة ونابضة بالحياة.
الأداء
يعمل OnePlus Nord 3 بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000. توفر مجموعة الشرائح أداءً قويًا للغاية ، مما يجعل OnePlus Nord 3 قادرًا على التعامل مع أي مهمة.
الكاميرا
تحتوي OnePlus Nord 3 على كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تلتقط الكاميرا صورًا رائعة في الإضاءة الجيدة والضعيفة.
البطارية
يحتوي OnePlus Nord 3 على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة. توفر البطارية عمر بطارية جيدًا ، حتى مع الاستخدام المكثف.
السعر
يبدأ سعر OnePlus Nord 3 من 19500 جنيه مصري.
وبشكل عام ، يعد OnePlus Nord 3 هاتفًا ذكيًا متوسط المدى رائعًا. إنه يوفر أداءً قويًا وشاشة رائعة وكاميرا رائعة. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي متوسط المدى بسعر جيد ، فإن OnePlus Nord 3 هو خيار رائع.
المميزات:
• مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000
• شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز
• كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل
• بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة
العيوب:
• لا توجد مقاومة للماء والغبار
• لا يوجد شاحن في العلبة