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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر قائمة منتخب الشباب تحت 20 عاماً بالمعسكر التحضيري لبطولة شمال إفريقيا

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قائمة منتخب الشباب تحت 20 عاماً المقرر أن تنتظم في معسكر تحضيري لبطولة شمال إفريقيا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "قائمة منتخب الشباب تحت 20 عاماً للمعسكر التحضيري لبطولة شمال إفريقيا المقامة في تونس الشهر الجاري خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 22 نوفمبر".

على جانب آخر وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم اتحادات الهوكي والسلاح في عدد من البعثات الرياضية الخارجية، في الفترة المقبلة لعدد من المنافسات العالمية والقارية، بالإضافة إلى المساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي للجودو من إصابته بالرباط الصليبي، طبقاً للوائح والضوابط الإدارية الحاكمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم علي متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللحنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

وتمت الموافقة علي طلب الاتحاد المصري للهوكي بالمساهمة في تكاليف سفر بعثة المنتخب إلي ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، كذلك الموافقة علي دعم استثنائي للاتحاد المصري للسلاح علي دعم سفر (٨) بعثات رياضية خارجية.

كما وافق الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الاتحاد المصري للجودو للمساهمة في تكاليف علاج لاعب المنتخب القومي أحمد فياض ؛ نظير إجراء عملية للركبة اليسرى جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، وذلك أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بالمغرب.

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